طائرات بريطانية تعترض قاذفات روسية شمال اسكتلندا

ذكرت صحيفة "الغارديان"، نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية، أن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي اعترضت قاذفات روسية شمال اسكتلندا.

وبحسب البيان، سارع طيارو طائرات "تايفون" لاعتراض قاذفتين روسيتين بعيدتي المدى، كانتا تتجهان شمال جزر شيتلاند في اسكتلندا، يوم الإثنين.

وقامت الطائرات، التي أطلقت من قاعدة سلاح الجو الملكي في موراي، بمراقبة الطائرات الروسية من طراز تي يو 142 أثناء مرورها شمال المملكة المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع، أن طائرة "فويايجر" كانت في الجو أيضاً وبقيت طوال مدة المهمة لتقديم التزود بالوقود جواً.

وتابعت أن طائرات تايفون عادت الآن إلى قاعدتها.

وقال مسؤول من الوزارة، إن مثل هذه الطائرات الروسية لا تتحدث غالباً إلى مراقبة الحركة الجوية.

وقالت روسيا في وقت سابق، إن القاذفتين الاستراتيجيتين كانتا تجريان دوريات روتينية فوق المياه الدولية في المحيط المتجمد الشمالي.