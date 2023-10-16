الصين تقدم مساعدات طارئة لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة

وكانت "الأونروا" أعلنت سعيها إلى جمع 104 ملايين دولار من أجل مساعدات منقذة للحياة في قطاع غزة الذي يتعرَّض لقصف إسرائيلي مستمر منذ السبت قبل الماضي.

وقالت "الأونروا" في بيان: "نسعى بشكل عاجل، للحصول على 104 ملايين دولار من أجل تمكين استجابتنا الإنسانية متعددة القطاعات على مدار التسعين يومًا المقبلة".