الصين تقدم مساعدات طارئة لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة
أفاد التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الاثنين، بأن الصين تقدّم مساعدات إنسانية طارئة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والسلطة الوطنية الفلسطينية.
ونقل تلفزيون (سي.سي.تي.في)، عن الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي قولها، إن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف الوضع الإنساني في غزة، وستُستخدم في تلبية الاحتياجات العاجلة، مثل: الغذاء، والرعاية الطبية.
وكانت "الأونروا" أعلنت سعيها إلى جمع 104 ملايين دولار من أجل مساعدات منقذة للحياة في قطاع غزة الذي يتعرَّض لقصف إسرائيلي مستمر منذ السبت قبل الماضي.
وقالت "الأونروا" في بيان: "نسعى بشكل عاجل، للحصول على 104 ملايين دولار من أجل تمكين استجابتنا الإنسانية متعددة القطاعات على مدار التسعين يومًا المقبلة".