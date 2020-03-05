إيران تغلق المدارس والجامعات بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن بلاده قررت إغلاق المدارس والجامعات حتى الـ20 من مارس؛ بسبب كورونا‎.

وأشار الوزير إلى ارتفاع الوفيات بسبب الفيروس إلى 107 حالات، فيما جرى تشخيص 3513 إصابة في البلاد حتى ظهر اليوم الخميس.

وأضاف أن الوضع سيزداد سوءًا في الأيام المقبلة، معتبراً أن تعطيل المدارس والجامعات لأسبوعين لا يعني استغلالها للسفر ما بين المدن والمحافظات.

وأوضح، في مؤتمر صحفي، أن السلطات ستتعامل بحزم وقوة مع ”الناس الذين يخفون إصابتهم بفيروس كورونا، وعليهم مراجعة المراكز الطبية والمستشفيات“.

وتابع: ”يجب أن يبقى الناس في المنازل، وانتشار الفيروس مرتفع وخطير، ويجب أن لا نأخذ كورونا مزحة“.

وكشف وزير الصحة عن وضع الوزارة مزيدا من المراقبة في محطات الوقود، موضحاً أن ”عدم الامتثال لقواعد النظافة في محطة الوقود، فيمكن أن يصيب نحو 8 آلالاف شخص يومياً في البلاد بسبب التوافد على محطات الوقود“.

ورجح عضو اللجنة الحكومية الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا، الدكتور مسعود مرداني، في وقت سابق اليوم الخميس، إصابة ما بين 30 إلى 40% من سكان العاصمة طهران بهذا الفيروس قبل الـ20 من مارس الجاري.