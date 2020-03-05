 تركيا تنشر ألف شرطي على الحدود مع اليونان لمنع عودة اللاجئين – إرم نيوز‬‎

تركيا تنشر ألف شرطي على الحدود مع اليونان لمنع عودة اللاجئين

تركيا تنشر ألف شرطي على الحدود مع اليونان لمنع عودة اللاجئين

المصدر: الأناضول

 قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده تعمل على نشر ألف عنصر من الشرطة التركية على ضفاف نهر ”مريج“ الحدودي مع اليونان لمنع إجبار طالبي اللجوء على العودة.

وأمس قالت اليونان، إن المهاجرين الذين تجمعوا على الحدود يرشقون القوات اليونانية بـ“عبوات غاز مسيل للدموع“ تركية.

ورفعت تركيا، يوم الجمعة الماضي، قيودا مفروضة على المهاجرين الراغبين في الاتجاه نحو الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب تكبدها خسائر عسكرية في شمال غرب سوريا.

وتقول الحكومة اليونانية إن 24 ألف شخص على الأقل منعوا من عبور الحدود التركية إلى اليونان منذ يوم السبت الماضي.

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