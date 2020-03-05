هآرتس: نتنياهو خسر الانتخابات بعد فشله في حل معضلة الرقم 61

قالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، اليوم الخميس، إن بنيامين نتنياهو زعيم ”الليكود“ فشل في قيادة تحالف اليمين للفوز بانتخابات الكنيست بعد حصوله على 58 مقعداً في الكنيست فقط، في حين كان مطالباً بالحصول على 61 مقعداً ليتمكن من تشكيل الحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى نتائج العرب في الانتخابات، بعد انتهاء الفرز فعلياً، مؤكدة أن ”القائمة العربية المشتركة“ عززت انتصاراً تاريخياً، ليس فقط بكونها ثالث أكبر حزب في إسرائيل بل اكتسبت المزيد من القوة السياسية.

من جهتها، ذكرت القناة العبرية 12 أنه بعد فرز 99,9% من الأصوات حصل ”الليكود“ على 36 مقعداً، وحصل ”كاحول لافان“ على 33 مقعداً، فيما حصت القائمة المشتركة على 15 مقعداً، تلاها حزب ”شاس“ المتطرف 9 مقاعد، ثم خلفها حزب ليبرمان ”يسرائيل بيتينو“ 7 ومثله كل من ”يهدوت هتوراة“ و“العمل – غيشر – ميرتس“ 7 مقاعد، تلاها حزب ”يمينا“ 6 مقاعد.

وأوضحت أن تحالف ”تكتل اليمين“ بزعامة ”الليكود“ حقق 58 مقعداً فيما حقق تحالف ”وسط اليسار بقيادة ”كاحول لافان“ 55 مقعداً، وهو ما يعني أن نتنياهو لن يكون قادراً على قيادة ”تحالف اليمين“ من أجل تشكيل حكومة جديدة.