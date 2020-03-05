غانتس يضغط لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة وزعيم ”الليكود“ يشبهه بمرشد إيران علي خامنئي

يضغط بيني غانتس زعيم حزب ”كاحول لافان“ منافس ”الليكود“ الرئيسي، على الحكومة، في إسرائيل، من أجل منع بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة كونه متهم في قضايا فساد منظورة في القضاء حالياً.

ويخطط قادة ”كاحول لافان“ للترويج لمشروع قانون يحظر على المسؤولين المتهمين بالفساد العمل في منصب ”رئيس الوزراء“ للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه ”الليكود“ للانضمام إلى حكومة وحدة برئاسة بيني جانتز.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته شن هجوماً حاداً على منافسه زعيم المعارضة بيني غانتس ووصفه بأنه أسوأ من المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.

ونقلت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ عن مصادر، كانت حاضرة مؤتمراً عقده نتنياهو، بعد خروج الصحفيين، قولها إن نتنياهو شدد الهجوم على غانتس وقارن بين سلوكه السياسي وسلوك القادة السياسيين في إيران وتعاملهم مع الانتخابات.

وقال نتنياهو، بحسب ما نقلت عنه المصادر، إنهم ”في إيران يستبعدون المرشحين قبل انتخاباتهم، لكن غانتز يفعل ذلك هنا بعد الانتخابات رغم النتائج“.

وذكرت المصادر أن غانتس، الذي كان حاضراً المؤتمر، اكتفى بالضحك والسخرية من نتنياهو وقال: ”احتفل شخص ما هنا باكراً“، في إشارة إلى أن نتنياهو قد لا يكون رئيس الحكومة المقبلة في حال لم يتم التوصل لاتفاق سياسي مع الأحزاب.

وغرد غانتس عبر ”تويتر“ متهكماً على نتنياهو وقال: ”بيبي، اشرب كوبا من المياه (بل ريقك)، وانتظر النتائج الحقيقية، وتعهد باحترامها“.

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس حزب ”كاحول لافان“ غانتس بمحاولة سرقة الانتخابات، بعد أن بدأ الأخير الجهود لإصدار قانون يمنع عضو الكنيست بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا فساد من تشكيل الحكومة.

وذكرت القناة العبرية 12، اليوم الخميس، أن تحالف ”تكتل اليمين“ بزعامة ”الليكود“ حقق 58 مقعداً فيما حقق تحالف ”وسط اليسار بقيادة ”كاحول لافان“ 55 مقعداً، وهو ما يعني أن نتنياهو لن يكون قادراً على قيادة ”تحالف اليمين“ من أجل تشكيل حكومة جديدة.