”العفو الدولية“ تطالب إيران بالتحقيق في قتل أطفال في ”احتجاجات غلاء البنزين“

أكدت منظمة العفو الدولية سقوط عدد من الأطفال على أيدي القوات الأمنية الإيرانية خلال المواجهات في أحداث احتجاجات غلاء البنزين التي اندلعت في نوفمبر من العام الماضي، مطالبة طهران بفتح تحقيق شفاف في سقوط هؤلاء الأطفال.

وقالت المنظمة في بيان نشر اليوم الأربعاء إن الشواهد تؤكد تورط القوات الأمنية الإيرانية بقتل 23 طفلا في أحداث احتجاجات نوفمبر، حيث تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما.

وأكد البيان نقلا عن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية، فيليب لوثر، أن عمليات قتل القوات الأمنية الإيرانية للأطفال تصاعدت خلال الأيام الأولى لاندلاع الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرار زيادة أسعار البنزين ضمن حملة قمع القوات لهذه الاحتجاجات.

ولفت لوثر إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران خلال الأشهر الأخيرة كشفت ”أبعادا مخيفة لممارسات غير قانونية“ لقوات الأمن الإيرانية، وذلك لاستخدامها أسلحة ثقيلة لقمع المحتجين بشكل فاق أدوار الاحتجاجات التي شهدها الشارع الإيراني في السابق.

وطالب مسؤول المنظمة الحقوقية الدولية السلطات الإيرانية بفتح تحقيق محايد ومستقل حول ملابسات مقتل الأطفال في احتجاجات غلاء البنزين وتقديم المتورطين في قتلهم للعدالة، وفق ما نقل تقرير لإذاعة ”فردا“ المعارضة.

ولفت التقرير إلى أن بيان منظمة العفو الدولية استند لإحصاءات وشهادات أسر وذوي القتلى الإيرانيين الذين سقطوا في احتجاجات البنزين، فضلا عن تقارير لجمعيات حقوقية وصحفيين داخل إيران.

وشهدت إيران احتجاجات شعبية عارمة اندلعت في أغلب المدن والمحافظات منذ نوفمبر من العام الماضي، وذلك احتجاجا على قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية التي يمر بها المواطنون.

وتحدثت تقارير إخبارية في وقت سابق نقلا عن مسؤولين إيرانيين عن بلوغ عدد قتلى احتجاجات البنزين 1500 شخص فضلا عن أكثر من 7 آلاف معتقل في السجون.