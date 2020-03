ترامب يتبرع بمبلغ 100 ألف دولار من راتبه السنوي لمكافحة كورونا

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ التبرع براتبه للربع الأخير من عام 2019، والبالغ قيمته 100 ألف دولار لصالح جهود وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا؛ وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

ونشر البيت الأبيض صورة الشيك الذي تبرع به ترامب لحساب ”مكتب مساعد وزير الصحة“.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1

— Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020