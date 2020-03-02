جيش كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تطلق مقذوفين غير محددين ‎

المصدر: ا ف ب

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين أن كوريا الشمالية، أطلقت مقذوفين غير محددين، بعد أسابيع على إعلان بيونغ يانغ أنها أنهت الوقف الاختياري لتجارب الأسلحة الباليستية البعيدة المدى.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن ”المقذوفين أطلِقا باتجاه الشرق، فوق البحر، من منطقة وونسان على الساحل الشرقي“، مضيفة أن ”الجيش يراقب عمليات إطلاق أخرى محتملة وباق على جهوزيته“.

والمحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة متوقفة منذ انهيار قمة ثانية في هانوي العام الماضي، على خلفية تخفيف العقوبات وما يمكن لبيونغ يانغ أن تقدمه من تنازلات بالمقابل.

ومذ ذاك، عادت كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقالت إنها ”لن تستأنف المحادثات ما لم تلبّ واشنطن أولا مطالبها بالكامل“.