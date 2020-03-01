بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا

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فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن السبت بالانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدًا بذلك الزخم لحملته، ومؤكّدًا أنّه المنافس الأوّل في مواجهة السناتور المستقلّ بيرني ساندرز للفوز بترشيح الحزب تمهيدًا لانتخابات الرئاسة الأميركيّة، وذلك استنادًا إلى تقديرات بثّتها كبريات القنوات التلفزيونيّة الأمريكيّة. وبعد أن كان مني بثلاث نتائج مخيّبة للآمال، حقّق بايدن…