ترامب: انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ ”فورا“

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ ”فورا“، وذلك عقب توقيع اتفاق مع حركة طالبان.

ولدى سؤاله عن موعد بدء الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان، قال ترامب لصحافيين ”اليوم، سيبدأ فورا“.

وينص الاتفاق الموقع السبت في العاصمة القطرية الدوحة على انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلفائها الأقل عددا من أفغانستان في غضون 14 شهرا.

وسيتم ذلك طالما التزمت حركة طالبان التفاوض مع حكومة كابول المدعومة من الغرب وعدم جعل البلاد ملاذا للتنظيمات المسلحة.

وستخفض الولايات المتحدة عدد جنودها في أفغانستان الذي يراوح الآن بين 12 و13 ألفا، إلى 8600 جندي خلال 135 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.