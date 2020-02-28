إحراق مركز للحجر الصحي في جنوب إيران (فيديو)

حرق إيرانيون في مدينة بندر بناء الواقعة جنوب البلاد على ساحل الخليج العربي، مساء الجمعة، مركز للحجر الصحي يعتقد أن السلطات قامت بنقل عدد من المصابين من مدينة قم إلى هذه المدينة بسبب امتلاء اثنين من مستشفياتها.

وذكر ناشطون ومغردون إيرانيون بعدما تداولوا مقطع فيديو لإحراق مركز للحجر الصحي بمدينة بندر، إن ”المعلومات تشير إلى وجود 10 من المصابين بفيروس كورونا الجديد من أهالي مدينة قم جرى نقلهم إلى هذا المركز“.

وأضافوا إن ”الساكنين في المنطقة الذي يقع فيها المركز الصحي يتخوفون من تفشي هذا الفيروس القاتل بمدينتهم“ التي لم تسجل حتى الآن أي حالة وفاة منذ أن أعلنت السلطات الإيرانية في مدينة قم وسط البلاد تفشي هذا الفيروس فيها في 19 من فبراير الجاري.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية عن مدير العلاقات والإعلام بجامعة هرمزغان جنوب إيران ”فاطمة نوروزيان“، قولها إن ”الحديث عن نقل مصابين بكورونا من قم إلى مدينة بندر عباس (عاصمة هرمزغان)، لا أساس له من الصحة“.

وأضافن نوروزيان إن ”ما تم إحراق مساء اليوم هو مبنى صيدلية وليس مركزاً للحجر الصحي“، داعية أهالي مدينة بندر عباس إلى عدم التأثر بالشائعات على حد قولها.