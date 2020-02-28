فرنسا تعرض مساعدة تركيا في التعامل مع اللاجئين السوريين

دعت فرنسا كلا من روسيا والحكومة السورية، اليوم الجمعة، إلى إنهاء هجومهما في شمال غرب سوريا، وقالت إن أوروبا مستعدة لزيادة دعمها لتركيا في التعامل مع اللاجئين السوريين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في بيان عقب محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: ”جددت دعوة فرنسا للنظام السوري وروسيا لإنهاء هجومهما العسكري في شمال غرب سوريا، والاحترام الكامل لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والعودة إلى ترتيبات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في خريف 2018 من أجل وقف الأعمال القتالية فورا“.

وبعد مقتل 33 جنديا تركيا في سوريا يوم الخميس، قالت تركيا اليوم إنها لن تمنع آلاف اللاجئين العالقين لديها من التوجه إلى أوروبا.

وقال لو دريان: ”رحبت بجهود جيران سوريا، لا سيما تركيا، لتقديم المساعدة للاجئين السوريين وجددت التأكيد على عزمنا تعزيز المساعدات الإنسانية، على المستوى الوطني ومع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء“.