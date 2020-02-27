باريس تستدعي سفير مالي لديها بعد تصريحات تطال الجيش الفرنسي‎

المصدر: أ ف ب

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفير مالي لدى باريس، الخميس؛ إثر تشكيكه بأداء الجنود الفرنسيين واتهامهم بارتكاب ”تجاوزات“ في باماكو.

ونقلت فرانس برس عن مصدر في الوزارة قوله: ”أعربنا له عن سخطنا إزاء تصريحاته التي لا أساس لها، والصادمة لصدورها عن دولة حليفة في مكافحة الإرهاب“.

وأضاف المصدر: ”الرسائل التي نتلقاها من السلطات المالية تتواءم وفداحة التصريحات“.

والأربعاء، ندد السفير توماني دجيمه ديالو أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي بـ“المشاكل التي يطرحها الفيلق الأجنبي الفرنسي في بلاده“، وندد بما وصفه بـ“تجاوزات“ في العاصمة باماكو.

وقال: ”في بعض الأحيان، في شوارع باماكو ستجدونهم، أجسادهم مغطاة بالوشوم ويقدّمون صورة لا نعرفها عن الجيش الفرنسي. إنّه أمر مثير ويثير الحيرة“.

وردّ مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الخميس، أنّ ”هذا التشكيك ليس مغلوطاً فحسب، وإنّما غير مقبول“.