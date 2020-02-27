التلفزيون الروسي: الجيش التركي يطلق النار على طائرات روسية في إدلب السورية

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قال التلفزيون الروسي، اليوم الخميس، إن خبراء عسكريين أتراكا في محافظة إدلب السورية، يستخدمون صواريخ محمولة على الكتف؛ في محاولة لإسقاط طائرات حربية روسية وسورية. وتزامن هذا التصريح، الذي بثته قناة روسيا 24 التلفزيونية، أثناء عرض تقرير من إدلب، مع إعلان مسؤولين أتراك ومن المعارضة السورية التي يدعمها الجيش التركي، السيطرة على بلدة النيرب في…