أمريكا تحث روسيا على العثور على مدبري مقتل معارض بارز

حثت السفارة الأمريكية في موسكو اليوم الخميس روسيا على القبض على من دبروا مقتل السياسي المعارض بوريس نيمتسوف، الذي قُتل بالرصاص قرب الكرملين قبل خمس سنوات.

وقتل نيمتسوف، أحد أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، في عام 2015 بينما كان في طريقه للمنزل عبر جسر بالقرب من الكرملين. وكان يعكف على إعداد تقرير عن دور روسيا في الصراع في أوكرانيا.

وقضت محكمة روسية بسجن رجل في عام 2017 لمدة 20 عاما بتهمة قتل نيمتسوف وأصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 11 و19 عاما على أربعة آخرين أدينوا بالاشتراك في الجريمة.

لكن حلفاء سياسيين للمعارض الراحل، الذين يعتزمون تنظيم مسيرة في ذكراه في العاصمة الروسية مطلع الأسبوع، انتقدوا التحقيق لفشله في تحديد الأشخاص الذين أمروا بالقتل.

وكان بارت جورمان القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في موسكو أحد الدبلوماسيين الأجانب الذين أحيوا ذكرى نيمستوف اليوم الخميس عند الجسر ووضعوا باقات الزهور.

وكتبت ريبيكا روس المتحدثة باسم السفارة الأمريكية على تويتر: ”ندعو السلطات الروسية مرة أخرى للتحقيق لمعرفة من دبر هذه الجريمة المروعة وأمر بها“.

وتابعت: ”يبقى نيمستوف إلهاما لكل من يتوقون للعدالة والديمقراطية وحكومات مسؤولة أمام الشعوب“.

وقالت السلطات التشيكية في وقت سابق هذا الشهر إنها ستطلق اسم نيمستوف على ساحة في براج تقع بها السفارة الروسية.