تقرير: 5.7% من سكان العالم يعيشون في جو ديمقراطي كامل

قال تقرير غربي، اليوم الخميس، إن 5.7% فقط من سكان العالم يعيشون حاليا في جو ديمقراطي كامل مقابل 8.9% عام 2015.

وأشار التقرير الذي أصدرته وحدة المعلومات في مجلة الـ ”إيكونوميست“ البريطانية، إلى أن انخفاض النسبة يعود بشكل أساسي لتراجع مركز الولايات المتحدة في المؤشر السنوي الذي تصدره الوحدة كدولة كاملة الديمقراطية.

وقال التقرير: ”انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في أنظمة ديمقراطية كاملة بشكل كبير؛ نتيجة خفض تصنيف الولايات المتحدة من نظام ديمقراطي كامل“.

ولفت إلى أن الأنظمة الديمقراطية الكاملة لا تعاني من أي مشكلات رئيسية في الحياة الديمقراطية، وأنها الأفضل في مجال جذب الاستثمار وبيئة الأعمال.

ووفقا للتقرير، فإن النرويج تأتي في المركز الأول كأفضل نظام ديمقراطي كامل في العالم، تليها: آيسلاندا ثم السويد ونيوزيلندا وفنلندا وأيرلندا والدانمارك وكندا وأستراليا وسويسرا.