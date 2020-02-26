أردوغان يعترف بحصار القوات التركية في إدلب ويعد بـ“تحريرها“

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن قواته محاصرة في إدلب، وأنه يأمل في حل مسألة استخدام المجال الجوي في الشمال الغربي لسوريا قريبا.

وقال أردوغان، إن تركيا تخطط لطرد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة العسكرية التركية في منطقة إدلب بنهاية فبراير/ شباط، وذلك رغم مكاسب القوات الحكومية المدعومة من روسيا.

وأضاف في كلمة أمام أعضاء البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا ”لن تتراجع قيد أنملة“ في إدلب، حيث تدور مواجهات بين القوات التركية والقوات السورية.

وتتحكم روسيا في المجال الجوي وتقصف بشكل يومي المعارضة المسلحة التي تدعمها تركيا دعما لهجوم القوات الحكومية.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله: ”أكبر مشكلة نواجهها حاليا في إدلب هي عدم قدرتنا على استخدام المجال الجوي، وسنتجاوزها قريبا“.

وأضاف أن مطلب بلاده في إدلب هو انسحاب النظام السوري إلى ما بعد نقاط المراقبة التركية، قائلا: ”المهلة التي حددناها للذين يحاصرون نقاط المراقبة التركية بالانسحاب، أوشكت على الانتهاء“.

وأعلن أردوغان مهلة للنظام السوري حتى نهاية فبراير الجاري للانسحاب من المناطق التي سيطر عليها أخيرا في إدلب.