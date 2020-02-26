روحاني: يجب ألا يصبح ”كورونا“ سلاحا في يد العدو لتعطيل العمل بإيران

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، الخبراء في بلاده إلى الكشف عن الحقائق المتعلقة بفيروس كورونا الذي تفشى في عدد من المدن والمقاطعات الإيرانية.

وقال روحاني في اجتماع للحكومة الإيرانية إن ”على الخبراء أن يقولون للناس الحقائق حول فيروس كورونا“، مضيفا ”ليس لدينا مدينة تحت الحجر الصحي، وإذا شك شخص ما في إصابته بفيروس كورونا يجب أن يوضع في الحجر الصحي“.

وأضاف ”لن يتم فرض حجر صحي على أي مدينة أو مكان في البلاد وعلى الشعب عدم الاهتمام بالشائعات“.

وزعم روحاني إنه ”يجب أن لانسمح للأعداء بتحويل فيروس كورونا إلى سلاح بيدهم من أجل تعطيل العمل والإنتاج في إيران“، مهاجما الولايات المتحدة التي دعت إيران أمس إلى الكشف عن حجم الضحايا بشأن دقيق.

وقال روحاني ”على الإدارة الأمريكية أن تهتم بآلاف الضحايا الأمريكيين الذين قضوا بعد إصابتهم بفايروس انفلونزا“.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى وفاة 19 إيرانيا وإصابة نحو 139 آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء إيران إلى ”قول الحقيقة“ عن تفشي فيروس كورونا الجديد، معربا عن قلقه إزاء اتهامات بالتستر.

وقال أمام الصحافيين في واشنطن إن ”الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء معلومات تشير إلى أن النظام الإيراني ربما يكون منع التفاصيل الحيوية حول تفشي المرض في هذا البلد“. وتابع ”يجب على جميع الدول، بما فيها إيران، أن تقول الحقيقة حول فيروس كورونا وأن تتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية“.

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي، بشدة كلا من الصين وإيران لعدم قولهما الحقيقة حول تفشي فيروس كورونا، متهما الحكومتين بمحاولة التستر على انتشار هذا المرض المميت.