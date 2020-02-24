غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لـ“الجهاد الإسلامي“ في غزة ردًا على إطلاق صواريخ

شنت مقاتلات إسرائيلية، الاثنين، غارة على موقع فلسطيني، في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وأطلقت المقاتلات الإسرائيلية 4 صواريخ، على موقع يُطلق عليه اسم ”حطين“، ويتبع لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: “ نهاجم في هذه الساعة أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة“.

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، رصد إطلاق 14 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، تم اعتراض 12 منها.

ولم تعلن سرايا القدس، رسميا، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية، لكن الجيش الإسرائيلي اتهمها بذلك.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من الهدوء الحذر الذي ساد القطاع، عقب ليلة من التوتر قصف خلالها الجيش الإسرائيلي عشرات المواقع الفلسطينية في قطاع غزة، وسوريا.