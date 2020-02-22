إصابة مسؤول إيراني بفيروس كورونا المستجد

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، بإصابة مسؤول بفيروس كورونا المستجد، الذي أعلن مؤخرًا عن تسجيل إصابات به في مدن متفرقة من البلاد، وأدى إلى وفاة 6 أشخاص.

وقال التلفزيون إن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران نُقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس كورونا أمس الجمعة.

وكان مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية قال، أمس الجمعة، إن فيروس كورونا انتشر في العديد من المدن، بعد يوم من تسجيل وفاتين بسببه في مدينة قم، المقدسة لدى الشيعة.

وحتى يوم مساء أمس الجمعة، أدى الفيروس إلى مقتل 6 أشخاص، وأصاب 18 آخرين في إيران، بحسب حصيلة أعلنت عنها السلطات الصحية في البلاد.