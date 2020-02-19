المفوضية الأوروبية اطلعت على ”حقائق مرعبة“ بشأن القضاء التركي

قالت مفوضية المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان إن القضاء التركي تخطى كل الحدود في تجاهل الحقوق الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، يتضمن خلاصة معاينتها الميدانية للقضاء التركي، والتي أجرتها خلال زيارة لأنقرة قامت بها في يوليو الماضي.

وقال البيان إن المفوضية الأوروبية ”تستشعر الرعب“ من الحقائق التي عاينتها في نظام القضاء التركي الذي بات يفتقد الأصوليات القانونية والإنسانية في مختلف مراحل التقاضي بدءا من الاعتقالات العشوائية بتهم الإرهاب، مرورا بغياب المحامين أثناء التحقيق، فضلا عن الاحتجاز الطويل دون محاكمة، وكل ذلك بدعوى حالة الطوارئ.

وطالبت المفوضية بأن ”تخرج تركيا من حالة الطوارئ التي لا مبرر لها، والتي أجحف النظام في استغلالها على حساب الحقوق القانونية والإنسانية للمحامين وللمعتقلين“.