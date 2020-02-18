مرشح إيراني يتعهد بملاحقة روحاني حتى الإعدام

تعهد مرشح للانتخابات البرلمانية في إيران، بملاحقة الرئيس حسن روحاني، الذي وصفه بـ“المجرم“، حتى إعدامه، في حال دخل البرلمان.

وقال المرشح أصغر جمالي فرد الشهير بـ“أبو حنيف“، الثلاثاء، إنه ”في حال دخلت البرلمان سوف أطالب باستجواب حسن روحاني وسوف نبلغ هذه الاستجواب للقضاء كون الرئيس مجرما“، وفق ما نقلت وكالة أنباء ”إيلنا“ الحكومية.

وتابع أن ”روحاني التقى بممثل إسرائيل في 1987، حيث إنني نشرت وثيقة تؤكد هذا اللقاء باللغات الفارسية والعربية والعبرية والإنجليزية، وإذا كان كلامي غير صحيح فيُمكن لروحاني أن يشكوني“.

واعتبر المرشح الإيراني أن ”أشد عقوبة يجب أن توقع على روحاني هي الإعدام؛ لأنه يعمل على تخريب الأمور في البلاد ويضر بالنظام“.

وطالب النواب المحتملين، في حال نجحوا بالانتخابات البرلمانية، أن يدعموه بأصواتهم في الاستجواب الذي يعتزم توجيهه ضد روحاني.

وتستعد إيران لإجراء الانتخابات التشريعية، وسط حالات استبعاد غير مسبوق من السلطات لمرشحي التيار الإصلاحي، بالتوازي مع قبول أوراق أغلب المرشحين المحافظين.