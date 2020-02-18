محكمة تركية تبرئ رجل الأعمال عثمان كافالا في قضية ”احتجاجات غازي“

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قضت محكمة تركية الثلاثاء، ببراءة رجل الأعمال عثمان كافالا ومتهمين آخرين فيما يتعلق بدورهم المزعوم في احتجاجات متنزه غازي، العام 2013، وذلك في قضية دفعت حلفاء تركيا الغربيين وجماعات لحقوق الإنسان إلى توجيه انتقادات لاذعة لأنقرة. وكافالا رهن الاحتجاز منذ أكثر من عامين، وفي ديسمبر/كانون الأول، دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحه فورا،…