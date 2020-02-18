أحكام نهائية بسجن نشطاء بيئة إيرانيين بتهمة التجسس لصالح أمريكا

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين اسماعيلي، اليوم الثلاثاء عن إصدار حُكمًا نهائيًا بحق عدد من النشطاء في مجال البيئة بتهمة التجسس للولايات المتحدة كدولة معادية لإيران على حد تعبيره، حيث تراوحت أحكام السجن بحقهم من 6 لـ 10 سنوات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن اسماعيلي تصريحات خلال مؤتمر صحفي، حيث قال: ”لقد أصدرت المحكمة حُكمًا نهائيًا للمتهمين في القضية المعروفة بقضية البيئة والتي تُعد في نظرنا قضية إخلال بالأمن قومي“.

وأضاف أن ”المتهمين مراد طاهباز ونيلوفر بياني أُدينا بتهمة التعاون مع أمريكا كدولة معادية بالسجن 10 سنوات لكل منهما فضلًا عن إعادتهما المبالغ التي تلقاها من الحكومة الأمريكية، كما أُدين كلا من هومن جوكار وطاهر قديريان بالسجن 8 سنوات لتعاونهما مع أمريكا“.

وتابع ”كما أُدين في هذه القضية كلا من المتهمين سام رجبي تبريزي وسبيده كاشاني وامير خالقي بالسجن 6 سنوات وأيضًا عبد الرضا كوهباية 4 سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع جهات أجنبية بقصد الإضرار والإخلال بالأمن القومي الإيراني“.

وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني أن هذه الأحكام نهائية وذلك بعد اعتراض المتهمين حتى عقدت المحكمة جلسات لإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم وفق ما نقل تقرير لوكالة ”تسنيم“ المحلية للأنباء.

يُذكر أن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، أدانت في وقت، الأحكام الصادرة عن القضاء الإيراني بحق نشطاء البيئة المذكورين بالسجن بتُهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، معتبرة أن ”هذه الأحكام دليلًا جديدًا على الطبيعة التعسفية للمحاكم الثورية في إيران“.