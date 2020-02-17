كييف تطالب موسكو بالإفراج عن 4 بحارة أوكرانيين محتجزين

طالبت كييف اليوم الإثنين، موسكو، بالإفراج عن سفينة صيد أوكرانية محتجزة لديها، و4 بحارة كانوا على متنها.

وذكرت الخارجية الأوكرانية في بيان، أنها استدعت الممثل الروسي المؤقت لدى كييف، وطالبت عبره موسكو بالإفراج عن السفينة والبحارة.

وأردف البيان: ”نريد من روسيا الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، والامتثال للاتفاقيات التي هي طرف فيها، وتقديمها معلومات شاملة حول حجز 4 بحارة أوكرانيين“.

والخميس، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، احتجاز سفينة على متنها 4 مواطنين أوكرانيين في بحر أزوف.

وأضاف الجهاز في بيان، أنه بعد التفيتش تبين أن طاقم السفينة لم تكن بحوزته بطاقات التعريف والتراخيص اللازمة للصيد في المنطقة.

وبدأ التوتر بين موسكو وكييف على خلفية تدخل الأولى في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (مقرب من موسكو)، أواخر 2013، قبل أن تتأزم الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقا بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد في 2014.