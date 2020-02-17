لافروف بعد لقاء بومبيو: استشعرت نهجا أمريكيا بناء بقدر أكبر

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الإثنين بعد لقاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي إنه استشعر نهجا بنّاء بقدر أكبر من جانب واشنطن فيما يتعلق بالحوار الإستراتيجي بين البلدين.

كان الوزيران قد اجتمعا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة في لقاء لم يتطرق أي من الطرفين للحديث عنه تفصيلا.

وقال لافروف على موقع وزارته الإلكتروني اليوم الإثنين ”استشعرت بضع خطوات معينة باتجاه نهج بنّاء بدرجة أكبر من جانب شركائنا الأمريكيين“.

وأضاف أن الحديث تناول موضوعات على صلة بالحوار الإستراتيجي بين البلدين والحد من التسلح.

وينقضي في العام القادم أجل آخر معاهدة رئيسية متبقية للحد من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة، وهي معاهدة نيو ستارت. وأبدت موسكو استعدادها لتمديد المعاهدة لكن مسؤولين أمريكيين وصفوها بأنها معيبة وعفا عليها الزمن.