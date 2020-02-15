روسيا وتركيا تتحدثان عن ”علاقات جيدة“ رغم أزمة إدلب

تحدث روسيا وتركيا، اليوم السبت، عن ”علاقات جيدة“ تجمع البلدين، رغم الخلافات الطارئة بينهما بسبب التطورات الجارية في إدلب السورية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، إن بلاده تربطها علاقات جيدة بتركيا، لكن ستكون هناك خلافات بينهما أحيانا.

وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: ”لدينا علاقات جيدة جدا مع تركيا وهذا لا يعني أنه ينبغي علينا الاتفاق بشأن كل شيء، الاتفاق التام بشأن كل القضايا لا يمكن أن يكون ممكنا بين أي دولتين“.

كما شدّدت تركيا أيضا أن خلافاتها مع موسكو بشأن الملف السوري ”يجب ألّا تؤثّر“ على العلاقات مع روسيا، وفق وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو.

وقال أوغلو لشبكة ”إن تي في“، عقب محادثات أجراها في ميونيخ مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إن ”على الاختلافات في الرأي بشأن سوريا ألّا تؤثر على العلاقات التركية-الروسية، لن يؤثر الوضع في إدلب على اتفاقية +إس-400+“.

واشترت أنقرة المنضوية في حلف شمال الأطلسي منظومة ”إس-400“ الدفاعية الجوية الروسية رغم معارضة واشنطن للأمر وتهديدها بفرض عقوبات.

ورغم اختلاف مواقفهما، تعاونت تركيا الداعمة لفصائل في المعارضة السورية وموسكو المتحالفة مع دمشق عن قرب في ما يتعلّق بالملف السوري.

والتقى تشاوش أوغلو نظيره الروسي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في اجتماع وصفه عبر تويتر بـ“الإيجابي“.

وأفاد وزير الخارجية التركي أن وفدا من بلاده سيتوجّه إلى موسكو الإثنين، مضيفا ”اتّفقنا على إجراء تقييم عقب هذه الاجتماعات“.

وعقد وفد روسي ضم مسؤولين عسكريين واستخباراتيين محادثات في أنقرة نهاية الأسبوع الماضي، لكن دون التوصل إلى اتفاق ملموس.