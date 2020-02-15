أمريكا تجلي مواطنيها من السفينة الموبوءة بـ“كورونا“ في اليابان

تستعد الحكومة الأمريكية لإجلاء بعض المواطنين الأمريكيين من السفينة ”دايموند برنسيس“ الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان والتي اكتشف أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا خارج الصين على متنها.

وقالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“، يوم الجمعة، إنه سيتم توفير مقاعد لنحو 380 شخصًا على متن طائرتين إلى الولايات المتحدة وقد يصلون، غدًا الأحد، على أقرب تقدير، وأضافت أن من يعانون من حمى أو سعال أو أية أعراض أخرى لن يعودوا على متن الرحلتين.

ونقلت الصحيفة عن هنري والكي المسؤول في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن من سيُجرى إجلاؤهم سيخضعون لمزيد من الفحوصات الطبية عند وصولهم إلى الولايات المتحدة، وقد يتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على الأرجح.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وقالت الحكومتان الأمريكية واليابانية إنهما تنسقان عن كثب مع بعضهما البعض لكنهما امتنعتا عن تأكيد النبأ.

وعلق ”ماساتو أوتاكا“ مسؤول الإعلام في وزارة الخارجية اليابانية في رسالة بريد إلكتروني:“أجرينا مشاورات متنوعة مع الحكومة الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع الوضع“.

و قال راكب أمريكي على متن السفينة يدعى سوير سميث (25 عامًا) لرويترز إنه تم إبلاغ الركاب بأن القبطان سيدلي ببيان في وقت لاحق.

وتنتهي فترة الحجر الصحي للسفينة السياحية في 19 فبراير/ شباط.

ووضُعت السفينة دايموند برنسيس، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير/ شباط، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونغ كونغ بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 218 منهم بعدوى كورونا.

وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى مستشفيات يابانية.