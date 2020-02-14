مادورو يتهم السفير الفرنسي بالتدخل في شؤون فنزويلا الداخلية

المصدر: أ ف ب

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة، السفير الفرنسي رومان نادال بالتدخل في شؤون بلاده عقب استقباله المعارض خوان غوايدو في المطار عند عودته من جولة دولية.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحافي حضره مراسلون أجانب إن“السفير الفرنسي في فنزويلا تدخل، مرة أخرى، بشكل سافر في الشؤون الداخلية لفنزويلا“.

وأضاف مادورو أن وزارة الخارجية الفنزويلية ”بصدد دراسة الرد“ على هذه المسألة، دون أن يستبعد احتمال طرد السفير على غرار ما حصل في آذار/مارس 2019 مع السفير الألماني في فنزويلا دانيال كرينر الذي اعتبر ”شخصًا غير مرغوب فيه“ لاستقباله غوايدو في مطار كاراكاس الدولي.

لكن الرئيس الاشتراكي أشار إلى أن ”الردود لا يمكن أن تكون آلية ومكررة، وما قمنا به قبل عام لن يكون بالضرورة ما سنقوم به اليوم… مع أن ذلك ممكن“.

وعاد رئيس البرلمان، المعترف به كرئيس بالنيابة من طرف حوالي 60 دولة، من جولة امتدت 23 يومًا قابل خلالها الرئيسين الأمريكي والفرنسي، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وانتظر عدة دبلوماسيين خوان غوايدو في المطار عند عودته.

وتساءل مادورو أيضًا عن رد فعل السلطات الفرنسية في حال شارك سفير فنزويلا في فرنسا بتظاهرة لـ“السترات الصفر“، الحركة الاجتماعية الاحتجاجية التي ظهرت في فرنسا العام 2018.

وطلب الرئيس الفنزويلي من وزير خارجيته الحاضر في المؤتمر الصحفي جورج أريزا ”الانكباب على دراسة الرد على ممارسات طواقم السفارات التي تتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا“.

وأضاف:“سندرس كل حالة على حدة“.