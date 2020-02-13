مسؤول في إدارة ترامب: هيكس تعود للبيت الأبيض الشهر المقبل

قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، إن هوب هيكس، التي كانت مساعدة مقربة للرئيس دونالد ترامب، ستعود للبيت الأبيض الشهر المقبل.

وأبلغت هيكس، التي كانت متحدثة صحفية باسم حملة ترامب ومديرة الاتصالات في البيت الأبيض حتى استقالتها في شباط فبراير 2018، لجنة في مجلس النواب في حزيران يونيو أن الرئيس الأمريكي كان جادا في قوله إنه لا خطأ في قبول نشر حكومة أجنبية معلومات مهينة بشأن خصوم سياسيين.

وبعد ذلك بستة أشهر تعرض ترامب لمساءلة في مجلس النواب؛ بسبب طلبه من الرئيس الأوكراني إجراء تحقيق حول ابن نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.