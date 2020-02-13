أمريكا ترفض بيانات الأمم المتحدة عن الشركات العاملة في الأراضي الخاضعة لإسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الحكومة الأمريكية لن تقدم أي معلومات عن قاعدة بيانات الشركات العاملة في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل التي أصدرها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا يضر بجهود السلام في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو في بيان:“طالما عارضت الولايات المتحدة إنشاء أو نشر قاعدة البيانات هذه.. يؤكد نشرها انتشار التحيز المستمر ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.. تتعارض محاولات عزل إسرائيل مع كل جهودنا لتهيئة الظروف لمفاوضات إسرائيلية فلسطينية تؤدي إلى سلام شامل ودائم“.