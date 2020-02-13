سلاح الجو الأمريكي يسمح بارتداء الحجاب والعمائم وإطلاق اللحى‎

أعلن سلاح الجو الأمريكي، رسميا، السماح لطياريه من الرجال بإطلاق اللحى وارتداء العمائم، والنساء المسلمات بارتداء الحجاب.

جاء ذلك وفق تحديث أجراه السلاح على معاييره المهنية المتعلقة بالمظهر؛ للسماح بتلك التغييرات سواء لدوافع دينية أو طبية، حسبما نقلت مجلة ”آير فورس“ الأمريكية، المعنية بأخبار ذلك السلاح العسكري، أمس الأربعاء.

وبموجب التحديث الجديد، يتقدم المنتسب لسلاح الجو بطلب الحصول على ”إعفاء“ يسمح له بالتعبير عن تلك المظاهر، طالما تبدو ”أنيقة وتبدو بمظهر مهني ومهذب“، مع ضرورة ألا يزيد طول اللحية عن سنتمترين ونصف السنتيمتر.

كما يجب أن تكون العمائم والحجاب بألوان ”تشبه إلى حد بعيد الزي الرسمي الموحد“ للقوات الجوية.

وتشمل قواعد التحديث ”الدينية الجديدة“ في مجال سلاح الجو، تغطية الشعر بعمائم تماما كالتي يرتديها رجال طائفة السيخ الهندية.

وفي 2017، منح الجيش الأمريكي قادة الألوية صلاحية السماح للعسكريين بتلك المظاهر الدينية.

وكان النظام المعمول به، ينص على ضرورة الحصول على موافقة وزير الجيش على إبراز تلك الرموز الدينية، وكانت مؤقتة وينبغي تجديدها مع كل مهمة عسكرية.

ويخدم 5 آلاف و896 مسلما في الجيش الأمريكي؛ ما يشكل 0.45 % من إجمالي عدد عناصر جيش الولايات المتحدة، الذي يزيد عدده عن مليون عنصر، وفق إحصائيات العام 2015.

ويعيش في الولايات المتحدة 3.45 مليون مسلم، يشكلون 1.1 % من إجمالي سكان البلاد، وفق إحصائيات مركز ”بيو“ البحثي (مقره واشنطن) للعام 2017.