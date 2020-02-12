معارضة إيرانية حائزة على ”نوبل“ تعتذر لدعمها ثورة 1979

تقدمت الناشطة الحقوقية الإيرانية المعارضة شيرين عبادي، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، بالاعتذار جراء دعمها الثورة الإسلامية في يوم من الأيام.

جاء ذلك في رسالة اعتذار، بمناسبة الذكرى الـ 41 للثورة الإسلامية الإيرانية، نشرتها يوم الأربعاء، عبر تطبيق تليغرام، من مكان إقامتها في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الناشطة الحقوقية ذات الـ 72 عامًا، مخاطبة الشباب الإيراني، إنها دعمت الثورة الإسلامية في بلادها عام 1979 أملا في مستقبل أفضل، إلا أنها اكتشفت بأنها كانت مخطئة.

وأشارت عبادي إلى أنه من الخطأ تقديم الدعم للثورة دون معرفة الخميني.

وأضافت: ”إن جيلنا الذي قام بتلك الثورة يقدم الاعتذار للشباب الإيراني اليوم“.

وأردفت عبادي: ”نرجو منكم مسامحتنا لقيامنا بتدمير عالمكم، لم يكن هذا هدفنا، كنا نسعى لعالم أفضل لنا ولكم، لكننا أخطأنا، وكانت المشكلة تكمن في عدم معرفة القائد الجديد، حيث انجر ملايين الإيرانيين خلف الخميني دون أن يقرؤوا له ولو كتابا واحدا“.