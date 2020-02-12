أردوغان يهدد بضرب قوات الحكومة السورية إذا أصيب أي جندي تركي (فيديو)

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بضرب قوات الحكومة السورية في أي مكان شمال سوريا، إذا أصيب أي جندي تركي آخر، وأن بلاده قد تستخدم القوة الجوية.

#أردوغان يهدد بضرب قوات الحكومة السورية "في كل مكان" في سوريا إذا أصيب أي جندي تركي#إرم_نيوز pic.twitter.com/MJ8PoEjdhr — إرم نيوز (@EremNews) February 12, 2020

وقال أردوغان في أنقرة، إن تركيا عازمة على طرد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، نهاية شباط/ فبراير الجاري.

وأضاف ”سنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفي الجو دون تردد“.