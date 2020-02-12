 أردوغان يهدد بضرب قوات الحكومة السورية إذا أصيب أي جندي تركي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أردوغان يهدد بضرب قوات الحكومة السورية إذا أصيب أي جندي تركي (فيديو)

أردوغان يهدد بضرب قوات الحكومة السورية إذا أصيب أي جندي تركي (فيديو)

المصدر: رويترز

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بضرب قوات الحكومة السورية في أي مكان شمال سوريا، إذا أصيب أي جندي تركي آخر، وأن بلاده قد تستخدم القوة الجوية.

وقال أردوغان في أنقرة، إن تركيا عازمة على طرد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، نهاية شباط/ فبراير الجاري.

وأضاف ”سنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفي الجو دون تردد“.

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