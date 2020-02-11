الحزب الحاكم بالهند يقترب من هزيمة ساحقة بانتخابات محلية في نيودلهي

أظهر فرز للأصوات أنه من المتوقع أن يخسر الحزب الحاكم في الهند، الانتخابات بولاية رئيسة الثلاثاء، وذلك في أول اختبار انتخابي له منذ اندلاع احتجاجات دامية مناهضة للحكومة قبل نحو شهرين.

وكان حزب ”بهاراتيا جاناتا“ القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فاز بأغلبية كبيرة في انتخابات عامة في مايو/ أيار، غير أنه خسر سلسلة من الانتخابات على مستوى الولايات منذ ذلك الحين.

وكانت الاحتجاجات التي قتل فيها 25 شخصا على الأقل اندلعت في أنحاء البلاد في منتصف ديسمبر/ كانون الأول بعدما أقر الحزب الحاكم قانونا جديدا للجنسية يقول معارضوه إنه ينتهك دستور الهند العلماني وينطوي على تمييز ضد الأقلية المسلمة.

وفي فرز الأصوات بانتخابات العاصمة نيودلهي، أظهرت بيانات من مفوضية الانتخابات الهندية تقدم حزب ”آم آدمي“ الليبرالي بزعامة رئيس وزراء المدينة آرفيند كيجريوال في 57 من بين 70 مقعدا.

واتهمت حملة حزب بهاراتيا جاناتا المحتجين بدعم باكستان خصم الهند اللدود ومن المتوقع أن يحصل على 13 مقعدا ارتفاعا من 3 في انتخابات 2015، لكنها أقل بكثير من توقعاته. وكان زعيم الحزب في المنطقة مانوج تيواري قد توقع الفوز بأغلبية.

وعرضت قنوات تلفزيونية لقطات لأنصار حزب آم آدمي وهم يرقصون أمام مقر الحزب في العاصمة بعد اتضاح النتائج.

وقال نيلانجان سيركار الأستاذ المساعد بجامعة أشوكا القريبة من نيودلهي إن قضايا محلية منها الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة رجحت على ما يبدو كفة حزب آم آدمي برغم أن حزب بهاراتيا جاناتا أدار حملة استقطابية.