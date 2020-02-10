إعتقال الناشطة الحقوقية الإيرانية بهارة هداية

اعتقلت السلطات الإيرانية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، الناشطة الحقوقية ”بهارة هداية“، بعدما جرى استدعاؤها من قبل وكالة أمنية في العاصمة طهران.

وذكر الناشط الإيراني ”زيد نبوي“ في حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”الناشطة والمتحدثة باسم المجلس المركزي لحقوق المرأة في إيران، بهارة هداية، جرى اعتقال بعدما تم استدعاؤها من قبل أمن جامعة طهران“.

من جانبها، أفادت إذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية، إنه ”مكان وأسباب اعتقال الناشطة الحقوقية بهارة هديات لا يزال غامضاً“.

وكانت الناشطة بهارة هداية كتبت في حسابها عبر ”تويتر“، ”إنه قد تم استدعاؤه إلى وكالة أمنية“.

وتعرضت الناشطة بهارة هداية إلى عدة اعتقالات في إيران، واعقلت أول مرة في مطلع يوليو 2007، وبعد شهر واحد جرى الإفراج عنها بكفالة، واعتقلت مرة ثانية وأطلق سراحها في عام 2008، وفي عام 2010 حكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات ونصف عقب مشاركتها في احتجاجات عام 2009 قادتها المعارضة الإصلاحية ضد النظام، بتهمة ”إهانة الرئيس، والمرشد خامنئي، والعمل ضد الأمن القومي الإيراني“.

وتعد هداية عضو مؤسس في عريضة من أجل حقوق المرأة في إيران تدعى بحملة المليون توقيع، وحصلت في عام 2012 على جائزة ايدلستام السويدية للمساهمات البارزة والشجاعة الاستثنائية في الدفاع عن معتقدات المرء بالدفاع عن حقوق الإنسان.