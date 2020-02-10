البنتاغون يطلب موازنة بـ705.4 مليار دولار للعام 2021

طلبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من الكونغرس تخصيص 705.4 مليار دولار لموازنة العام المالي 2021، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت شبكة ”سي إن بي سي“ أن الموازنة التي طلبها البنتاغون هي أقل بـ13 مليار دولار من تلك التي خصصها الكونغرس لوزارة الدفاع في 2020.

وقالت الشبكة إن البيت الأبيض أصدر رسميا تفاصيل مقترح الموزانة التي أرسلتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، الإثنين، إلى الكونغرس، والتي تطلب تخصيص 740.5 مليار دولار للدفاع الوطني.

وتتكون موازنة البنتاغون البالغة 705.4 مليار دولار من ميزانية أساسية تبلغ 636.4 مليار دولار، و69 مليار دولار مخصصة لتمويل عمليات الطوارئ في الخارج.

وأما ما تبقى من إجمالي 740.5 مليار دولار(أي 35.1 مليار دولار) فهي لتمويل برامج الأسلحة النووية تحت إشراف وزارة الطاقة وغيرها من الوكالات الأخرى.

تجدر الإشارة أن السنة المالية في الولايات المتحدة تنتهي في 1 أكتوبر تشرين الأول من كل عام.