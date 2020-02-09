سقط فيها 26 قتيلا.. الكشف عن دوافع منفذ مجزرة المركز التجاري في تايلاند 

قال مسؤولون في تايلاند إن جنديا غاضبا من صفقة عقارات أطلق النار بشكل عشوائي وقتل 26 شخصا على الأقل أغلبهم في مركز للتسوق في مدينة بشمال شرق البلاد فر إليه بسيارة همفي سرقها بعد أن أطلق النار على قائده العسكري.

وقتلت قوات الأمن الجندي المارق صباح اليوم الأحد بعد مواجهة خلال الليل في مركز تيرمينال 21 التجاري في مدينة ناخون راتشاسيما شمال شرق البلاد.

وأشار مسؤول إلى أن الجندي كان بحوزته سلاح ناري وذخيرة سرقها من ترسانة القاعدة العسكرية.

وفر مئات المتسوقين من المركز التجاري في مجموعات زحفا لتفادي الرصاص، ونفذت الشرطة والجيش عدة عمليات إنقاذ خلال مواجهة استمرت أكثر من 12 ساعة.

وقالت الشرطة إن مطلق النار يدعى جاكرابانت توما، ويبلغ من العمر 32 عاما. ووردت تقارير عن أنه جندي في قاعدة عسكرية قرب ناخون راتشاسيما التي تبعد عن العاصمة بانكوك نحو 250 كيلومترا.

وقال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند للصحفيين اليوم الأحد بعد أن زار المصابين ”كان الأمر ضغينة شخصية… بشأن صفقة منزل“ مع قريب للقائد العسكري للجندي.

وقبل الهجوم بيوم كتب الجندي على حسابه على فيسبوك: ”اغتنيتم من الغش.. تستغلون الآخرين.. هل يعتقدون أن بإمكانهم إنفاق النقود في الجحيم؟“.