 الجيش الفرنسي يقول إنه قتل أكثر من 30 ”متشددا“ في مالي – إرم نيوز‬‎

الجيش الفرنسي يقول إنه قتل أكثر من 30 ”متشددا“ في مالي

الجيش الفرنسي يقول إنه قتل أكثر من 30 ”متشددا“ في مالي

المصدر: رويترز

قال الجيش الفرنسي إن جنوده قتلوا أكثر من 30 متشددا في مالي، خلال ثلاث عمليات يومي الخميس والجمعة.

وأضاف الجيش في بيان، أن العمليات استهدفت جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

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