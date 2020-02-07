الجيش الفرنسي يقول إنه قتل أكثر من 30 ”متشددا“ في مالي

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قال الجيش الفرنسي إن جنوده قتلوا أكثر من 30 متشددا في مالي، خلال ثلاث عمليات يومي الخميس والجمعة. وأضاف الجيش في بيان، أن العمليات استهدفت جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.