الولايات المتحدة.. بوتدغدغ زعيما للديمقراطيين في انتخابات ”أيوا“ التمهيدية

فاز بيت بوتدغدغ بفارق بسيط في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية بولاية أيوا، وذلك بعد تأخر طويل في إعلان النتائج بسبب أعطال فنية.

وتعيد النتيجة تشكيل سباق الرئاسة الأمريكية، وتثير الشكوك حول مصير جو بايدن، الذي كان المرشح الأبرز في مرحلة ما، ثم انتهى به المطاف في المركز الرابع.

وفي أول انتخابات في السباق لاختيار مرشح يواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن الحزب الديمقراطي في أيوا الخميس، تقدم بوتدغدغ رئيس بلدية ساوث بند السابق بولاية إنديانا والبالغ من العمر 38 عاما بفارق بسيط على السناتور بيرني ساندرز، إذ حصل على 26.2% من الأصوات مقابل 26.1% لساندر.

وحلت إليزابيث وارن عضو مجلس الشيوخ في المرتبة الثالثة وحصلت على 18% من الأصوات، في حين جاء أداء بايدن مخيبا للآمال وحصل على 15.8%.

وجاءت السناتور إيمي كلوبوشار في المركز الخامس بحصولها على 12.3%.

وأيوا هي عادة الولاية التي تنطلق منها حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية في عملية تبلغ ذروتها هذا العام في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبوتدغدغ (38 عاما)، هو عسكري خدم في أفغانستان، قبل أن يصبح رئيسا لبلدية ساوث بند، التي يقطنها 102 ألف نسمة.