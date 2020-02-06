الجيش الإسرائيلي ينشئ ”الوحدة الحمراء“ لمحاكاة أساليب المقاومة الفلسطينية

كشفت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تشكيل وحدة بالجيش تحاكي المقاومة في التدريبات وفي العمل بالميدان.

وذكرت الصحيفة، أن الوحدة ستعمل كفريق ممتد يحاكي قوات المقاومة الفلسطينية في التدريبات العسكرية.

وأوضحت أن الوحدة جاهزة للعمل في نوفمبر المقبل، وسيخدم بها 200 جندية من الإناث الملتحقات بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسيكون اسمها ”الوحدة الحمراء“.

وبحسب ”هآرتس“، ستعمل الوحدة بطريقة مماثلة لتلك الخاصة بـ“السرب الأحمر“ في سلاح الجو الإسرائيلي، الذي تم إنشاؤه منذ حوالي 15 عاما.

وكانت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتحت باب التجنيد في وحدة جديدة تم إنشاؤها في الجيش، تسمى الوحدة ”متعددة الأبعاد“، والتي تشمل فرقا من أسلحة المشاة والاستخبارات والهندسة وطواقم جوية.