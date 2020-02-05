إيران: أوروبا لن تفعّل آلية فض النزاعات وتريد الحفاظ على الاتفاق النووي

قال مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، الأربعاء، إن آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي لن يتم تفعيلها من قبل الأطراف الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، وإنها تريد الحفاظ على الاتفاق.

وأضاف واعظي للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني: ”نعتقد أن آلية فض النزاعات لن يتم تفعيلها ولن تستخدم من قبل الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق“.

وذكر أن ”أوروبا تريد علاقات جيدة مع إيران في جميع المجالات كما تريد أن تحافظ على الاتفاق النووي“، مشيرا إلى أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ”جوزف بوريل“، اعترف خلال زيارته طهران يوم الاثنين الماضي بأن الاتحاد لم ينفذ التزاماته في الاتفاق النووي.

وكان جوزف بوريل الذي التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين خلال زيارته إلى طهران، قال إن ”توسيع التعاون مع إيران قضية مهمة دائما بالنسبة للاتحاد الأوروبي“.

وأوضح بوريل حسب الصحافة الإيرانية ”أنه يأسف لأن الأطراف الأوروبية فشلت في الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي“ ، مشيرا إلى أنه يجب علينا العمل على حل المشكلات في طريق التنفيذ.

وتعهد المسؤول الأوروبي بأن ”يبذل جهودا للحفاظ على الاتفاق النووي“ الذي أصبح مهددا بالانهيار عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار/ مايو 2018 وفرض عقوبات شديدة على إيران.

ومن المقرر أن يزور مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ”جوزف بوريل“، الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل بعد زيارته إلى طهران.