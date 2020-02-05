نانسي بيلوسي تمزق خطاب ترامب بعد رفضه مصافحتها في خطاب حالة الاتحاد (فيديو)

تفاقم الخلاف المرير بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي خلال كلمته عن حالة الاتحاد، وامتنع ترامب عن مصافحتها ومزقت هي نسخة من كلمته بينما كانت تقف وراءه.

وتجنب ترامب الحديث عن مساءلته، لكن جراح المعركة بدت واضحة خلال خطابه، الذي استغرق 80 دقيقة، وقف له خلالها رفاقه الجمهوريون مصفقين بحماسة، بينما ظل خصومه الديمقراطيون جالسين صامتين معظم الوقت.

WATCH: Nancy Pelosi rips up a copy of President Trump's #SOTU right after he finishes his address. https://t.co/is8UBLvZFO pic.twitter.com/vWum0NO09P — CBS News (@CBSNews) February 5, 2020

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون ترامب، اليوم الأربعاء، من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس خلال تصويت يجري الساعة الـ4 عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الـ(2100 بتوقيت غرينتش).

Did Pres. Trump snub Pelosi's handshake?pic.twitter.com/iBrsct1oHE — Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) February 5, 2020

وفي أول مرة يلتقي فيها مع بيلوسي منذ خرجت غاضبة من اجتماع بالبيت الأبيض قبل 4 أشهر، امتنع ترامب عن مصافحة يدها الممتدة وهو يعطيها نسخة من الخطاب قبل أن يبدأ الحديث.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

ورغم أنها لم تتحدث إلى ترامب منذ اجتماعهما الأخير، بدا عليها أنها بوغتت، وتجنبت قول العبارات المعتاد أن يستخدمها رئيس المجلس لدى تقديم رئيس البلاد إلى الكونغرس مثل ”يسعدني ويشرفني أن أقدم إليكم“، إذ إن كل ما قالته عند تقديم ترامب ”أعضاء الكونغرس.. إليكم رئيس الولايات المتحدة“.

وعندما انتهى من كلمته، وقفت بيلوسي ومزقت نسخة من الكلمة التي سلمها إياها، وقالت لاحقا للصحفيين إن هذا كان ”الشيء المهذب مقارنة بالبديل“.

وعن بيلوسي، قالت كيلي ماكينيني المتحدثة باسم حملة ترامب: ”لقد أعمتها كراهيتها لدونالد ترامب عن الطبيعة المنفرة لسلوكها المتعالي المتعجرف“.

ويشير التوتر القائم إلى استبعاد توقع تقدم تشريعي يذكر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 9 أشهر، وعززت قضية المساءلة من المشاعر غير الودية القائمة بين ترامب وبيلوسي طيلة فترة رئاسته.

4 سنين أخرى

عندما بدأ الكلمة، أخذ الجمهوريون من مجلسي الكونغرس يهتفون ”4 سنين أخرى“، بينما هو واقف على المنصة في مجلس النواب.

وجلس الديمقراطيون صامتين، وأمكن رؤية بعضهم يهز رأسه بينما كان ترامب يقول ”حالة اتحادنا أقوى من ذي قبل“.

وجلست بيلوسي، التي تخلت عن معارضتها للمساءلة وسمحت لأعضاء الكونغرس الديمقراطيين بالسعي لتوجيه اتهامات له، واجمة خلفه وأخذت تقلب صفحات نسخة مكتوبة من خطابه.

ودخل ترامب القاعة بينما يواجه الديمقراطيون قدرا من الفوضى بعد أعطال فنية أخرت إعلان نتائج تصويتهم في ولاية أيوا يوم الاثنين الماضي، لاختيار مرشح يواجهه في الانتخابات.

وقدم ترامب نفسه على أنه أحدث تحسنا كبيرا بعد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وقال إنه تمكن من تعزيز النمو الاقتصادي الأمريكي وزاد من فرص العمل.

وأشار إلى أنه ”في 3 سنوات قصيرة وحسب، أجهزنا على مفهوم التراجع الأمريكي ورفضنا تصغير شأن مصير أمريكا“.

وأمام الجزء الخاص بالديمقراطيين جلس معنا مديرو المساءلة الذين يقومون بدور الادعاء في المحاكمة الدائرة بمجلس الشيوخ.

ورفض العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين حضور الكلمة السنوية احتجاجا على ترامب.

وتطرق ترامب في كلمته إلى نظام التأمينات الصحية، وقال كذلك إنه يجب منع المهاجرين من عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وإن ”مدن إيواء“ المهاجرين أمر خاطئ.

وبعدما اقترب ترامب من صراع واسع مع إيران إثر صدور الأمر بقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني، قال ترامب ”نحن نعمل على إنهاء حروب أمريكا في الشرق الأوسط“.