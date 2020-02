نانسي بيلوسي تمزق خطاب ترامب بعد رفضه مصافحتها في خطاب حالة الاتحاد (فيديو)

تفاقم الخلاف المرير بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي خلال كلمته عن حالة الاتحاد، وامتنع ترامب عن مصافحتها ومزقت هي نسخة من كلمته بينما كانت تقف وراءه.

وتجنب ترامب الحديث عن مساءلته، لكن جراح المعركة بدت واضحة خلال خطابه، الذي استغرق 80 دقيقة، وقف له خلالها رفاقه الجمهوريون مصفقين بحماسة، بينما ظل خصومه الديمقراطيون جالسين صامتين معظم الوقت.

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون ترامب، اليوم الأربعاء، من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس خلال تصويت يجري الساعة الـ4 عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الـ(2100 بتوقيت غرينتش).

وفي أول مرة يلتقي فيها مع بيلوسي منذ خرجت غاضبة من اجتماع بالبيت الأبيض قبل 4 أشهر، امتنع ترامب عن مصافحة يدها الممتدة وهو يعطيها نسخة من الخطاب قبل أن يبدأ الحديث.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020