9 قتلى في إطلاق نار بمدينة مكسيكية

قتل مسلحون 9 أشخاص بينهم طفلان وثلاثة مراهقين في إطلاق نار كثيف في ممر لآلات القمار بولاية ميتشواكان بوسط المكسيك في نطاق موجة عنف تجتاح المنطقة التي تشتهر بزراعة الأفوكادو.

وقال المدعي العام لميتشواكان في بيان أمس الاثنين إن ثمانية من القتلى سقطوا خلال إطلاق النار بمدينة أوروابان، ثاني أكبر مدينة في الولاية، وتوفي التاسع خلال تلقيه العلاج كما سقط مصابون.

ويبلغ الطفلان القتيلان من العمر 12 و13 عاما بينما تبلغ أعمار المراهقين 14 و17 و18 عاما بالترتيب بحسب مكتب المدعي العام.

ولم تذكر السلطات سببا للهجوم في أوروابان التي تشهد منذ وقت طويل أعمال عنف على نطاق واسع بسبب سعي العصابات للسيطرة على إنتاج المخدرات وعلى تجارة الأفوكادو المربحة بشكل متزايد .