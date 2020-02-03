قناة عبرية: نفتالي بينيت يخطط لعمل عسكري كبير في قطاع غزة قريبا

كشفت قناة الكنيست الإسرائيلي التلفزيونية، اليوم الاثنين، أن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت يخطط لعمل عسكري كبير في قطاع غزة في الفترة القريبة المقبلة.

وقالت النائبة عيدت سيلمان من تحالف الأحزاب اليمينية المتطرفة ”يمينا“، في تصريح نقلته القناة: إن ”وزير الدفاع نفتالي بينيت يخطط لعمل كبير في قطاع غزة قريبا“.

وهاجم رئيس بلدية ”سديروت“ جنوبي إسرائيل، ألون ديفيدي، السياسة الأمنية لإسرائيل، قائلاً إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش نفتالي بينيت كانا غير أخلاقيين، لأنهما تركا سكان الجنوب، وتخليا عن الأطفال، ويتحدثان رافعين الشعارات فقط، والجيش الإسرائيلي لديه ما يفعله، ولكنه لم يحرك ساكنا“.

يذكر أن الحدود مع قطاع غزة شهدت توترا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، مع استمرار إنذارات اللون الأحمر وإطلاق الصواريخ صوب البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، ما دفع الجيش الإسرائيلي لمهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق الصواريخ وضربات القنابل الحارقة تجاه إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر بطاريات منظومة ”القبة الحديدية“ صباح الاثنين، جنوبي إسرائيل خوفاً من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وذكر موقع ”واللا“ العبري، أن النظام الأمني في إسرائيل متخوف من استغلال حركة الجهاد الإسلامي الوضع في قطاع غزة، لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، زاعماً أن هناك ضغوطاً إيرانية على المنظمات الفلسطينية في غزة لشن هجمات ضد إسرائيل.