الرئاسة التركية تطلب تمديد مرابطة قواتها العسكرية في خليج عدن

قدمت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، مذكرة إلى البرلمان التركي، لتمديد مهام القوات البحرية للجيش التركي عاما إضافيا في سواحل خليج عدن والصومال وبحر العرب والمناطق المجاورة لها.

وحملت المذكرة إمضاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا للمذكرة المرسلة إلى البرلمان، فإن الرئاسة تطلب تمديد مهام القوات البحرية في المناطق المذكورة، عاما إضافيا، اعتبارا من 10 فبراير الجاري.

وتقوم عناصر البحرية التركية، بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة.

كما تسهم العناصر التركية بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، ومكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.