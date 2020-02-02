الشرطة البريطانية تقتل رجلا طعن أشخاصا جنوب لندن

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إنها أطلقت النار على رجل في جنوب لندن، في واقعة تتصل بالإرهاب، حيثُ لفظ الرجل أنفاسه الأخيرة.

وتعتقد الشرطة ”أن عددا من الأشخاص تعرضوا للطعن“ في الحادث.

وأضافت الشرطة، ”أنها أطلقت النار على رجل في ستريتهام (جنوب لندن)، في هذه المرحلة من المعتقد أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن، ويجري تقييم الملابسات المحيطة بالواقعة التي تتصل بالإرهاب“.

وأكدت شرطة العاصمة لندن عبر حسابها على ”تويتر“، ”أن الرجل الذي أطلقت عليه الشرطة النار حوالي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، في منطقة ستريتهام (جنوب لندن)، لقي حتفه“.