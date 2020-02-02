إيران تعلق على اختيار توفيق علاوي لرئاسة الحكومة العراقية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأحد، أن بلاده ترحب باختيار محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي بعد موجة احتجاجات شعبية عارمة شهدها العراق ضد الطبقة السياسية الحاكمة.

وقال موسوي في بيان صحافي له: ”ترحب الجمهورية الإسلامية بانتخاب محمد توفيق علاوي رئيسا لمجلس الوزراء العراقي“، مضيفا أن ”إيران مستعدة لتزويد الحكومة العراقية والشعب بكل وسائلها للتغلب على مشاكل العراق وتحقيق أهدافها السامية“.

وبعد نحو شهرين من استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بضغط من مظاهرات حاشدة مستمرة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وأعلنت الرئاسة العراقية الليلة الماضية السبت، تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة مؤقتة.

وتعهد علاوي، 65 عاما، عقب تكليفه بمحاسبة قتلة المتظاهرين، وحماية الاحتجاجات، والمضي قدما بإجراء إصلاحات، بينها محاربة الفساد، وصولا إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وشهدت 6 محافظات عراقية، الليلة الماضية، تظاهرات حاشدة لرفض تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، وهدد المتظاهرون بالتصعيد لـ“تجاهل“ مطالبهم.