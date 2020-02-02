مقتل 20 شخصا إثر تدافع بكنيسة في تنزانيا

قال مسؤول حكومي اليوم الأحد إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 12 في تدافع وقع خلال قداس أقيم في استاد في شمال تنزانيا.

وملأ مئات الأشخاص الاستاد مساء أمس السبت في بلدة موشي قرب سفوح جبل كلمنجارو، ووقع التدافع لدى مسارعتهم للتبرك ”بالزيت المبارك“.

وقال مفوض منطقة موشي لرويترز عبر الهاتف ”قتل 20 وأصيب 16 في الواقعة“ مشيرا إلى أن خمسة من القتلى أطفال.

وأضاف ”التدافع وقع عندما كان المصلون يسارعون للحصول على مسحة من الزيت المبارك“.

واجتذب القس بونيفايس موامبوسا حشودا ضخمة من خلال وعود للمصلين الذين يسيرون على ما وصفه بأنه ”زيت مبارك“ بالخير والشفاء من الأمراض.

وتخشى السلطات من أن عدد القتلى قد يرتفع بسبب حجم الحشد والظلام الذي كان مخيما وقت التدافع.